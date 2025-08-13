TCE-MT inicia auditoria interna para manter certificações internacionais de qualidade e energia Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Subsecretário de Planejamento, Guilherme de Almeida, abriu os trabalhos da auditoria interna. Clique...

Secretários e gestores de diversos setores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) iniciaram, nesta quarta-feira (13), auditoria interna sobre os processos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e do Sistema de Gestão de Energia (SGE), certificados com os selos ISO 9001 e ISO 50001, respectivamente. A ação, que segue até o dia 21 deste mês, é requisito obrigatório para a manutenção das certificações internacionais e prepara a instituição para auditoria externa, que deve ser realizada em outubro pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

