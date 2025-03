TCE-MT inicia Operação Transporte Escolar Seguro nesta segunda-feira

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) dá início, nesta segunda-feira (14), à Operação Transporte Escolar Seguro. A Fiscalização Ordenada será realizada in loco e simultaneamente em 12 municípios do estado, com o objetivo de traçar um diagnóstico da segurança e qualidade do serviço de transporte escolar, abrangendo tanto os veículos como os condutores.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro de todos os detalhes dessa importante operação!

Leia Mais em Momento MT: