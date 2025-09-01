TCE-MT lança dois novos módulos no Sistema Radar de Controle Público para monitoramento da segurança e gastos com pessoal O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) lançou dois novos módulos no Sistema Radar de Controle Público: o Radar Segurança...

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) lançou dois novos módulos no Sistema Radar de Controle Público: o Radar Segurança Pública e o Radar Pessoal. O Radar Segurança Pública disponibiliza informações detalhadas sobre investimentos realizados no setor, incluindo recursos voltados à infraestrutura, programas de vigilância e equipamentos. Já o Radar Pessoal permite o acompanhamento da folha de pagamento, cargos e quadro de servidores, dando mais clareza sobre os gastos com pessoal dos fiscalizados.

