TCE-MT lança Manual Orientativo para diagnóstico da educação infantil em Mato Grosso A Comissão Permanente de Educação e Cultura (COPEC) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lançou o Manual Orientativo Para... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h38 ) twitter

A Comissão Permanente de Educação e Cultura (COPEC) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lançou o Manual Orientativo Para o Preenchimento do Diagnóstico de Creche e Pré-Escola – 2025, dando sequência às ações voltadas à atualização do monitoramento da educação infantil, realizadas pela instituição em parceria com o Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação (Gaepe-MT).

Sorriso participa do Troféu Brasil Interclubes de Atletismo 2025

Prefeitura lista licitações para os próximos dias