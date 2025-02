TCE-MT lança MBA em Gestão de Cidades Inteligentes no Encontro Mato-grossense de Municípios Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Presidente do TCE, conselheiro Sérgio Ricardo. Clique aqui para ampliar. O presidente do Tribunal de Contas...

Momento MT|Do R7 19/02/2025 - 10h26

