TCE-MT lidera mobilização para fortalecer prevenção de desastres em municípios

O conselheiro-presidente, Sérgio Ricardo, o encontro fez parte de uma iniciativa contínua do TCE-MT para fortalecer a atuação das gestões municipais frente aos eventos extremos. Com a estruturação de estratégias de prevenção e a resposta a desastres naturais, gestores de todo o estado encerraram, na sexta-feira (16), a capacitação “Proteção e Defesa Civil – Plano de Contingência”. Realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), a qualificação teve início na quarta-feira (14) e representa um avanço concreto para o estado, onde 81% das prefeituras ainda não adotam medidas eficazes para lidar com situações de risco.

