TCE-MT lidera pacto nacional por avanços da saúde digital no SUS Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Acordo foi firmado por TCE-MT, Atricon, IRB, TCU e CNPTC. Clique aqui para ampliar O Tribunal de... Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) consolidou seu papel de vanguarda no debate sobre políticas públicas de saúde no Brasil ao formalizar a Carta de Cuiabá pela Saúde Digital no SUS, nesta segunda-feira (30). O documento institui ações conjuntas para o avanço da tecnologia no setor, foi assinado durante o 1º Fórum de Saúde Digital do Estado, após reunião entre conselheiros do TCE-MT e representantes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e do Instituto Rui Barbosa (IRB). Para saber mais sobre este importante avanço na saúde digital, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Vereadora Samantha Iris propõe soluções para pacientes ostomizados em audiência pública

Advogado que fez a própria defesa é condenado por feminicídio tentado

Prefeitura de Diamantino assegura fornecimento regular de medicamentos da atenção básica