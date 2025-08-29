TCE-MT moderniza sistema eSocial e amplia eficiência na gestão de dados trabalhistas e previdenciários O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) modernizou o sistema eSocial, um dos principais instrumentos de gestão de informações...

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) modernizou o sistema eSocial, um dos principais instrumentos de gestão de informações trabalhistas e previdenciárias do órgão. A ferramenta passa a oferecer mais agilidade, segurança e usabilidade, reduzindo a complexidade de processos internos e garantindo mais confiabilidade na transmissão de dados obrigatórios ao Governo Federal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT: