TCE-MT oferece MBA gratuito para agentes políticos e servidores públicos; inscrições se encerram em 31 de março

As inscrições para o MBA em Gestão de Cidades, lançado pelo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, se encerram na próxima segunda-feira (31). Voltada a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e técnicos, a pós-graduação lato sensu será realizada em formato híbrido e busca modernizar a administração pública, otimizar recursos e melhorar a qualidade de vida da população. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como se inscrever e garantir sua vaga! Leia Mais em Momento MT: Projeto assegura acompanhamento psicossocial para menores próximos de vítima de feminicídio

