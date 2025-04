TCE-MT promove campanha de doação de sangue nesta quarta e quinta-feira

A Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, realiza a primeira campanha de doação de sangue de 2025, das 8h30 às 15h30 desta quarta (23) e quinta-feira (24). Fruto de parceria com o MT-Hemocentro, a ação tem por objetivo contribuir com o abastecimento do estoque do único banco de sangue público de Mato Grosso.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como participar dessa importante ação!

Leia Mais em Momento MT: