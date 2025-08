TCE-MT promove campanha de doação de sangue nesta quinta-feira (7)

A Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, realiza, nesta quinta-feira (7), a segunda campanha de doação de sangue de 2025. Refirmando a parceria entre as instituições, o ônibus do MT-Hemocentro estará no estacionamento principal do TCE-MT com uma equipe de coleta das 9h às 15h30.

