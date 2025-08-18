Logo R7.com
TCE-MT promove evento para fomentar planejamento intersetorial para primeira infância

A Comissão Permanente de Educação e Cultura (Copec) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promove, a partir da próxima quinta...

A Comissão Permanente de Educação e Cultura (Copec) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promove, a partir da próxima quinta-feira (21), evento online “Planejamento Intersetorial para a Primeira Infância: Planos Municipais e Orçamento no PPA”, visando ao fortalecimento de políticas integradas e eficazes.

