TCE-MT promove treinamento do Sistema Aplic no próximo dia 30; inscreva-se O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promove, a partir das 8h do próximo dia 30, treinamento do Sistema Aplic – Auditoria Pública...

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promove, a partir das 8h do próximo dia 30, treinamento do Sistema Aplic – Auditoria Pública Informatizada de Contas. Promovida pela Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação, a capacitação será realizada no auditório da Escola Superior de Contas, com transmissão ao vivo pelo Canal do TCE no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como se inscrever e participar dessa importante capacitação!

Leia Mais em Momento MT: