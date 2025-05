TCE-MT promove treinamento para aperfeiçoar prestação de contas via Sistema Aplic

Com foco na transparência e no aprimoramento da gestão pública, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realizou, na útlima semana, um treinamento sobre o Sistema Aplic – Auditoria Pública Informatizada de Contas, voltado a profissionais de prefeituras, câmaras municipais e regimes próprios de previdência. O objetivo foi capacitar os responsáveis pelo envio das prestações de contas ao TCE-MT, reforçando o papel do sistema como ferramenta estratégica no controle externo.

