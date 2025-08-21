TCE-MT realiza 11º módulo do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza o 11º módulo do MBA em Gestão de Cidades, a partir das 8h30 desta sexta-feira (... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza o 11º módulo do MBA em Gestão de Cidades, a partir das 8h30 desta sexta-feira (22), no auditório da Escola Superior de Contas. A aula será transmitida ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2). Conduzido pelo professor e juiz de direito Eduardo Calmon de Almeida Cezar, o módulo terá como tema central a Lei Anticorrupção. Entre os pontos que serão abordados estão a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, configuração de ilícitos, atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira, interfaces sociais e testes de integridade. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Polícia Militar prende homem com entorpecentes e arma de fogo em Rondonópolis

1º Encontro SER Família Habitação ocorre hoje em Cuiabá

Esporte: Uma tonelada e meia de ração é arrecadada durante Corrida de Inverno