Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

TCE-MT realiza 11º módulo do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza o 11º módulo do MBA em Gestão de Cidades, a partir das 8h30 desta sexta-feira (...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza o 11º módulo do MBA em Gestão de Cidades, a partir das 8h30 desta sexta-feira (22), no auditório da Escola Superior de Contas. A aula será transmitida ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2). Conduzido pelo professor e juiz de direito Eduardo Calmon de Almeida Cezar, o módulo terá como tema central a Lei Anticorrupção. Entre os pontos que serão abordados estão a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, configuração de ilícitos, atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira, interfaces sociais e testes de integridade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.