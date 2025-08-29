TCE-MT realiza 4ª edição do Articulação Propositiva – Visitas Técnicas Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Secretário-executivo da Ouvidoria Geral do TCE-MT, Américo Corrêa, aponta para uma experiência enriquecedora...

Representantes das ouvidorias públicas de Tangará da Serra, Denise, Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis e Brasnorte participaram da 4ª edição do “Projeto Articulação Propositiva – Visitas Técnicas”, promovido pela Ouvidoria Geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), com apoio da Controladoria Geral da União (CGU), nesta terça-feira (26). Realizado mensalmente, a ação já recebeu servidores de 21 municípios a fim de capacitá-los sobre legislação, sistemas e práticas de atendimento no setor.

