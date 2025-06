TCE-MT realiza 6° módulo do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira (27) O 6° módulo do MBA em Gestão de Cidades do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), que será realizado a partir das 8h30 desta sexta... Momento MT|Do R7 26/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h37 ) twitter

O 6° módulo do MBA em Gestão de Cidades do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), que será realizado a partir das 8h30 desta sexta-feira (27), abordará metodologia de pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A aula será no auditório da Escola Superior de Contas, com transmissão ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

