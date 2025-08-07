TCE-MT realiza 9º módulo do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza o 9º módulo do MBA em Gestão de Cidades, a partir das 8h30 desta sexta-feira (...

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza o 9º módulo do MBA em Gestão de Cidades, a partir das 8h30 desta sexta-feira (08), no auditório da Escola Superior de Contas. A aula será transmitida ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2). Conduzido pelo secretário-adjunto de Logística e Concessões de Mato Grosso, Caio Felipe Caminha de Albuquerque, o módulo abordará o tema “Financiamento e Recursos”. Advogado, consultor jurídico e procurador do Estado, Albuquerque é mestre em Direito e Desenvolvimento Sustentável e pós-graduado em Direito Notarial e Registral, com atuação principalmente na área do Direito Administrativo e Direito Econômico.

