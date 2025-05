TCE-MT realiza aula inaugural do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira

Momento MT |Do R7

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) dá início, nesta sexta-feira (9), das 8h30 às 12h, ao MBA em Gestão de Cidades. A aula inaugural será realizada no auditório da Escola Superior de Contas e transmitida ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

