TCE-MT realiza campanha e reforça estoques do MT-Hemocentro Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Servidores do TCE participam da 2ª campanha de doação de sangue de 2025 Clique aqui para ampliar. A Secretaria...

A Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), reforçou a parceria com o MT-Hemocentro na 2ª campanha de doação de sangue deste ano. Os servidores interessados em contribuir foram recebidos no ônibus de coleta, que permaneceu no estacionamento do TCE-MT ao longo desta quinta-feira (7).

