TCE-MT realiza evento para instruir construção de políticas públicas municipais para primeira infância Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT O presidente da Copec, conselheiro Antonio Joaquim, abriu o encontro, realizado de forma híbrida....

O presidente da Copec, conselheiro Antonio Joaquim, abriu o encontro, realizado de forma híbrida. A Comissão Permanente de Educação e Cultura (Copec) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), realizou, nesta quinta-feira (21), o evento online “Planejamento Intersetorial para a Primeira Infância: Planos Municipais e Orçamento no PPA”, a fim de capacitar os gestores municipais na construção e implementação de políticas públicas, além de incluir as medidas no orçamento das cidades mato-grossenses.

Para saber mais sobre este importante evento e suas implicações para o futuro das políticas públicas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: