TCE-MT realiza Pesquisa de Satisfação sobre Plenário Virtual O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) inicia, na próxima segunda-feira (18), a Pesquisa de Satisfação do Plenário Virtual. Realizada...

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) inicia, na próxima segunda-feira (18), a Pesquisa de Satisfação do Plenário Virtual. Realizada pela Secretaria-geral de Processos e Julgamentos (Segeproju), a iniciativa busca avaliar a experiência de uso da ferramenta e identificar oportunidades de aprimoramento contínuo.

Leia Mais em Momento MT: