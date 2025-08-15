Logo R7.com
TCE-MT realiza Pesquisa de Satisfação sobre Plenário Virtual

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) inicia, na próxima segunda-feira (18), a Pesquisa de Satisfação do Plenário Virtual. Realizada pela Secretaria-geral de Processos e Julgamentos (Segeproju), a iniciativa busca avaliar a experiência de uso da ferramenta e identificar oportunidades de aprimoramento contínuo.

