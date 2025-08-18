Logo R7.com
TCE-MT realiza sessão do Plenário Presencial nesta terça-feira (19)

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza, a partir das 14h30 desta terça-feira (19), sessão ordinária do Plenário Presencial, com transmissão ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e pelo Canal do TCE-MT no YouTube.

