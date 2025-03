TCE-MT realiza sessão do Plenário Presencial nesta terça-feira O Plenário Presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza, a partir das 14h30 desta terça-feira (25), a 2ª sessão... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h26 ) twitter

O Plenário Presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza, a partir das 14h30 desta terça-feira (25), a 2ª sessão ordinária de 2025, com transmissão ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e pelo Canal do TCE-MT no YouTube. Na pauta, publicada no Diário Oficial de Contas (DOC) do último dia 19, consta consulta sobre a legalidade e possibilidade de resgate de aplicações em fundos de investimentos quando o valor da cota, na data do resgate, for inferior ao valor na data do investimento.

