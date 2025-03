TCE-MT recebe acordo do BRT e presidente garante decisão em até sete dias Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT O presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, e o vice-presidente, Guilherme Antonio Maluf,... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 11h08 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h08 ) twitter

Ilustração

O presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, e o vice-presidente, Guilherme Antonio Maluf, vistoriaram as obras em 30 de janeiro. O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) informa que o acordo do Governo do Estado com o Consórcio BRT foi protocolado nesta terça-feira (11) no órgão. O conselheiro-presidente, Sérgio Ricardo, confirmou o recebimento do documento e informou que o TCE se manifestará em no máximo sete dias.

