Momento MT |Do R7

TCE-MT recomenda ações urgentes para cumprimento das metas de saneamento básico no estado Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Decisão foi homologada pelo presidente, conselheiro Sérgio Ricardo. Clique aqui para ampliar O presidente...

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, recomendou a adoção de medidas urgentes para garantir o cumprimento das metas de saneamento básico até 2033. As diretrizes constam na nota Recomendatória nº 2/2025, da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade (COPMAS), publicada no Diário Oficial de Contas desta terça-feira (15).

Para saber mais sobre as recomendações e as ações necessárias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: