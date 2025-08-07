TCE-MT reúne juristas e autoridades em lançamento de obra sobre processo legal Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT A obra jurídica foi lançada em evento no auditório da Escola Superior de Contas. Clique aqui para ampliar...

A obra jurídica foi lançada em evento no auditório da Escola Superior de Contas. O livro “Higidez Processual e o Devido Processo Legal nos Tribunais de Contas” foi lançado no Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), na manhã desta quarta-feira (6). A obra, que marca o segundo volume da coleção “Direito Processual de Contas”, foi apresentada em evento no auditório da Escola Superior de Contas, com a presença de autoridades, juristas e servidores.

