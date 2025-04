TCE-MT vai analisar proposta do Governo para garantir construção de creches no estado e fomentar micro e pequenas empresas locais

Momento MT |Do R7

A proposta foi apresentada ao conselheiro Antonio Joaquim pelo vice-governador, Otaviano Pivetta, em reunião na segunda-feira (7). Ao receber a garantia de execução dos recursos previstos no orçamento para construção e ampliação de creches no estado, o conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) Antonio Joaquim se comprometeu em analisar a proposta de um novo modelo licitatório para concretização das obras.

