Momento MT |Do R7

TCEstudantil estimula interesse de alunos da Fasipe pelo controle externo Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Fasipe visitaram o TCE-MT nesta terça-feira. Clique aqui para...

Acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Fasipe visitaram o TCE-MT nesta terça-feira (15) para mais uma edição do projeto TCEstudantil. Durante a visita, servidores detalharam o papel da instituição na fiscalização dos recursos públicos e estimularam o interesse dos alunos por carreiras na área do controle externo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: