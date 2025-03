TCU diz que transporte compromete competitividade do agronegócio brasileiro Um estudo do Tribunal de Contas da União (TCU) revelou que o Brasil destinou R$ 1,3 trilhão ao transporte de cargas, representando... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 07h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 07h05 ) twitter

Um estudo do Tribunal de Contas da União (TCU) revelou que o Brasil destinou R$ 1,3 trilhão ao transporte de cargas, representando 13% do Produto Interno Bruto (PIB). Baseado em dados da safra de 2022,esse percentual foi aproximadamente o dobro da média global, evidenciando um significativo entrave à economia nacional. Estima-se que o Brasil perca até 15% da sua produção de grãos devido a falhas no sistema logístico, o que equivale a bilhões de reais em prejuízos todos os anos. ​ Para entender melhor como a ineficiência logística afeta o agronegócio brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CNA lança Agenda Legislativa 2025 com foco no desenvolvimento do agronegócio

