Técnico e atletas de Sorriso convocados para a Seleção Brasileira Cadete de Handebol O técnico Cristiano Fripp e os atletas Victor Henrique de Souza, Riquelme Alencar da Silva e Pedro Emílio Morales foram convocados...

O técnico Cristiano Fripp e os atletas Victor Henrique de Souza, Riquelme Alencar da Silva e Pedro Emílio Morales foram convocados para integrar a Seleção Brasileira Cadete Masculina de Handebol, que disputará o Sul-Centro-Americano de Seleções em Assunção, Paraguai, no período de 22 a 28 de setembro. A convocação foi anunciada pela Confederação Brasileira de Handebol.

