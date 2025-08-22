Técnicos da Sempras participam de encontro de gestão de trabalho e educação permanente no Suas Com o intuito de fazer trocas de experiências e atualização de práticas para melhorar o atendimento oferecido para as pessoas em situação... Momento MT|Do R7 22/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h40 ) twitter

Momento MT

Com o intuito de fazer trocas de experiências e atualização de práticas para melhorar o atendimento oferecido para as pessoas em situação de vulnerabilidade social em Rondonópolis, a gerente de Departamento Gestão e Trabalho e Educação da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social (Sempras), a assistente social Marcia Casali, está em Brasília, desde o dia 20, participando do 1º Encontro Regional de Gestão do Trabalho e Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre este importante encontro!

