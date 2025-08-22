Técnicos da Sempras participam de encontro de gestão de trabalho e educação permanente no Suas
Com o intuito de fazer trocas de experiências e atualização de práticas para melhorar o atendimento oferecido para as pessoas em situação...
Com o intuito de fazer trocas de experiências e atualização de práticas para melhorar o atendimento oferecido para as pessoas em situação de vulnerabilidade social em Rondonópolis, a gerente de Departamento Gestão e Trabalho e Educação da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social (Sempras), a assistente social Marcia Casali, está em Brasília, desde o dia 20, participando do 1º Encontro Regional de Gestão do Trabalho e Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social (Suas).
