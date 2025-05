Técnicos terão níveis elevados e licenças-prêmios serão concedidas

Servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação (SME) que solicitaram elevação de nível e licença-prêmio no período de setembro a dezembro de 2024 terão os benefícios concedidos a partir de maio deste ano. As publicações com a relação nominal dos servidores serão divulgadas, ao longo do mês, nas edições da Gazeta Municipal.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: