TecnoAgro 2025 encerra com recorde de visitantes e foco em inovação A TecnoAgro 2025, realizada entre os dias 18 e 20 de março na Fundação Chapadão, em Chapadão do Sul (MS), encerrou sua programação...

A TecnoAgro 2025, realizada entre os dias 18 e 20 de março na Fundação Chapadão, em Chapadão do Sul (MS), encerrou sua programação consolidando-se como um dos principais eventos do setor agropecuário no estado. A feira reuniu produtores rurais, pesquisadores, investidores e estudantes para debater inovações tecnológicas, desafios do setor e oportunidades de crescimento sustentável.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse evento que movimentou o agronegócio!

Leia Mais em Momento MT: