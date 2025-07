Tecnologia da Embrapa ajuda produtores a combater pragas e reduzir defensivos A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) acaba de dar mais um passo no avanço da agricultura de precisão no Brasil....

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) acaba de dar mais um passo no avanço da agricultura de precisão no Brasil. Em parceria com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), a instituição desenvolveu o MonitoraOeste — uma ferramenta digital gratuita que permite aos produtores do Oeste da Bahia monitorar, em tempo real, o risco de pragas e doenças nas lavouras de soja e algodão.

Para saber mais sobre essa inovação que promete transformar a agricultura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: