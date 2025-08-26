Temos que mudar a educação de nossos jovens para combater a violência contra a mulher”, alerta delegada A delegada Mariell Antonini, que lidera a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher da Polícia Civil, alertou para... Momento MT|Do R7 26/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A delegada Mariell Antonini, que lidera a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher da Polícia Civil, alertou para a necessidade de mudança na educação dos jovens e crianças para combater a violência contra a mulher e os feminicídios no Estado. “Não adianta eu colocar uma viatura na porta de casa de cada mulher. A violência está acontecendo dentro de casa, e nós temos que levar informação e mudar a educação dos nossos jovens desde pequenos. Tudo que a criança vive na infância vai reproduzir na vida adulta”, destacou para o Jornal da Nova, da Rádio Nova FM, nesta sexta-feira (26.8). Para entender mais sobre essa importante questão e as ações necessárias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Plenário vai votar crédito de US$ 100 milhões para beneficiar escolas do Pará

CSP quer ouvir Tagliaferro e auxiliares de Moraes sobre irregularidades no TSE

PF deflagra operação contra o tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul