Temporada de cruzeiros reforça importância do setor para a economia brasileira

A temporada 2024/2025 de cruzeiros consolidou o turismo náutico como uma das engrenagens mais potentes da economia brasileira. Foram R$ 5,43 bilhões movimentados, alta de 3,8% em relação ao ciclo anterior, e 838 mil cruzeiristas embarcados em experiências que transformaram cada R$ 1 investido gasto em cruzeiros em R$ 4,05 para a economia nacional. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (03.09), durante o 7º Fórum CLIA Brasil 2025, em Brasília.

