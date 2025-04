Temporal atinge Cuiabá no dia do aniversário e causa destruição, alagamentos e cancelamento de shows Um temporal registrado na tarde desta terça-feira (8), dia em que Cuiabá completou 306 anos, causou uma série de transtornos em diferentes... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 09/04/2025 - 08h05 ) twitter

Um temporal registrado na tarde desta terça-feira (8), dia em que Cuiabá completou 306 anos, causou uma série de transtornos em diferentes pontos da capital. A forte chuva, acompanhada de ventos intensos e descargas elétricas, provocou alagamentos, destelhamentos, danos a estruturas públicas e privadas, e levou ao cancelamento dos shows previstos na programação oficial de aniversário organizada pela Prefeitura.

Para mais detalhes sobre os impactos do temporal e as medidas tomadas pela Prefeitura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

