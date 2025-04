Tenistas do programa de bolsas do Governo de Mato Grosso disputam o Roland Garros Junior Series Os bolsistas do programa OlimpusMT do Governo de Mato Grosso, Leonardo Storck e Livas Damázio, estreiam nesta quarta-feira (2.4) no... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h26 ) twitter

Os bolsistas do programa OlimpusMT do Governo de Mato Grosso, Leonardo Storck e Livas Damázio, estreiam nesta quarta-feira (2.4) no Roland Garros Junior Series. O torneio de tênis internacional reúne jogadores sub-17 e garante uma vaga na chave principal do Grand Slam Juvenil da França, que será disputado no mês de maio, em Paris.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa competição emocionante!

