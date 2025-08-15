Terapia em grupo ajuda gestantes a enfrentarem desafios da maternidade Na tarde desta quinta-feira (14), o projeto “Gestar Palavras” promoveu uma terapia em grupo com gestantes acompanhadas pela rede municipal...

Na tarde desta quinta-feira (14), o projeto “Gestar Palavras” promoveu uma terapia em grupo com gestantes acompanhadas pela rede municipal de saúde. O momento foi marcado pela escuta, cuidado, troca de experiências e acolhimento. Idealizado pela psicóloga Alice Jenniffer, o projeto foi criado para acompanhar mulheres durante a gestação e também no período pós-parto, conhecido como puerpério. Segundo a profissional, essa fase é sensível e nem sempre as futuras mães contam com uma rede de apoio estruturada. “A terapia em grupo ajuda a aliviar angústias, medos e inseguranças. É um espaço onde as participantes se reconhecem nas histórias umas das outras e percebem que não estão sozinhas”, explica Alice.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre como a terapia em grupo pode transformar a experiência da maternidade!

Leia Mais em Momento MT: