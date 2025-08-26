Logo R7.com
Terça-feira é dia de oportunidades: 553 vagas de emprego em Várzea Grande

Manter o cadastro atualizado é essencial para não perder nenhuma vaga, e é fundamental que os interessados verifiquem semanalmente...

Momento MT|Do R7

Manter o cadastro atualizado é essencial para não perder nenhuma vaga, e é fundamental que os interessados verifiquem semanalmente as novas oportunidades ofertadas. Toda terça-feira, o Sine VG, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo de Várzea Grande, localizado no 2º andar do Várzea Grande Shopping, abre um verdadeiro leque de oportunidades para quem busca emprego. O atendimento é gratuito e oferece cadastramento e orientação para trabalhadores de diferentes perfis.

