Terça-feira é dia de oportunidades: 553 vagas de emprego em Várzea Grande

Manter o cadastro atualizado é essencial para não perder nenhuma vaga, e é fundamental que os interessados verifiquem semanalmente as novas oportunidades ofertadas. Toda terça-feira, o Sine VG, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo de Várzea Grande, localizado no 2º andar do Várzea Grande Shopping, abre um verdadeiro leque de oportunidades para quem busca emprego. O atendimento é gratuito e oferece cadastramento e orientação para trabalhadores de diferentes perfis.

Não perca a chance de conquistar uma nova oportunidade! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

