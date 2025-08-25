Terceiro maior exportador do país, estado amplia receita do agronegócio
Minas Gerais exportou R$ 62,1 bilhões em produtos do agronegócio entre janeiro e julho deste ano, alta de 17% em relação ao mesmo período de 2024. Apesar do avanço em valores, o volume embarcado caiu 8,4%, para 10,2 milhões de toneladas, segundo dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). O desempenho mantém o estado como o terceiro maior exportador do país, com participação de 12% na receita nacional do setor agropecuário.
