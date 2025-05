Terceiro módulo do MBA do TCE-MT trata de cidades inteligentes e dados pessoais nesta sexta-feira A pesquisadora e doutora em Direito Thami Covatti Piaia estará à frente do módulo Cidades inteligentes e Dados Pessoais do MBA em Gestão... Momento MT|Do R7 29/05/2025 - 13h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 13h57 ) twitter

A pesquisadora e doutora em Direito Thami Covatti Piaia estará à frente do módulo Cidades inteligentes e Dados Pessoais do MBA em Gestão de Cidades do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) desta sexta-feira (30). A terceira etapa da pós-graduação será das 8h às 13h, no auditório da Escola Superior de Contas. Com transmissão ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2), o curso conta com 1 mil alunos entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e técnicos municipais, além de servidores da administração estadual de Mato Grosso com formação superior.

