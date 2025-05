Teresa Leitão defende educação contra riscos da internet às crianças

Momento MT |Do R7

Lembrando a comemoração do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a senadora Teresa Leitão (PT-PE) pediu atenção nesta quarta-feira (21) aos riscos da exposição de menores de idade ao ambiente virtual. Ela apresentou projeto (PL 1.010/2025) voltado a “fomentar o desenvolvimento de habilidades críticas e investigativas” nas escolas de modo a reduzir os efeitos da desinformação, do conteúdo falso e do discurso de ódio.

