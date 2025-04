Momento MT |Do R7

Teresa Leitão propõe educação midiática nas escolas contra riscos on-line Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (9), a senadora Teresa Leitão (PT-PE) alertou sobre os perigos da exposição precoce de crianças...

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (9), a senadora Teresa Leitão (PT-PE) alertou sobre os perigos da exposição precoce de crianças e adolescentes à internet. A senadora apresentou dados que revelam um aumento expressivo no uso da rede por jovens brasileiros, e destacou que apresentou o Projeto de Lei 1.010/2025, que propõe a inclusão da educação midiática e digital nas escolas. A proposta tem o objetivo preparar os estudantes para lidar de forma crítica, ética e consciente com o universo on-line.

