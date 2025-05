Teresa Leitão saúda programa oficial de microcrédito

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) saudou nesta quarta-feira (14) os programas do governo que fortalecem a independência financeira das mulheres, com destaque para o Acredita, do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Para a parlamentar, o programa de microcrédito e capacitação em apoio a empreendimentos contribui para que as mulheres “tomem as rédeas de sua própria vida”, especialmente as que são vítimas de agressão doméstica.

