Termina amanhã o prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição Benefício está disponível para candidatos em situação de vulnerabilidade social, conforme critérios do edital. Prazo final é nesta... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 12h59 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h59 )

Benefício está disponível para candidatos em situação de vulnerabilidade social, conforme critérios do edital. Prazo final é nesta terça-feira, dia 8 de julho Candidatos interessados em participar do processo seletivo do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) têm até amanhã, terça-feira (8 de julho), para solicitar isenção da taxa de inscrição, conforme o cronograma oficial do edital.

