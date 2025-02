Terreno sujo e poluição sonora lideram denúncias na Ordem Pública

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), realizou em janeiro de 2025 mais de 3 mil ações de fiscalização para o cumprimento da legislação municipal, incluindo a emissão de autos de infração, notificações, pareceres técnicos e vistorias em diversas áreas.

Para mais detalhes sobre as ações de fiscalização e as principais denúncias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: