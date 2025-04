Tese apoiada pela Fapemat destaca viabilidade do capim-elefante para geração de energia na agroindústria Com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), uma tese de doutorado da Universidade Federal de Mato... Momento MT|Do R7 17/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h27 ) twitter

Com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), uma tese de doutorado da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), do campus de Sinop, estudou o potencial do capim-elefante BRS Capiaçu (Pennisetum purpureum Schum) como matriz energética para usinas de etanol e demais agroindústrias.

