Thaila Ayala curte dias em Nova York com Julia Faria e relembra início da amizade Thaila Ayala, de 39 anos, está curtindo dias em Nova York ao lado da atriz e amiga Julia Faria, também de 39. Neste sábado (2), ela...

Thaila Ayala, de 39 anos, está curtindo dias em Nova York ao lado da atriz e amiga Julia Faria, também de 39. Neste sábado (2), ela compartilhou nas redes sociais momentos da viagem com passeios, looks estilosos e muita diversão. “Vivendo MUITO, postando nadaaaaa! Cinco dias em NY e eu só consigo viver tudo isso aqui!!!”, escreveu Thaila. As duas se tornaram amigas há 11 anos, justamente em uma viagem para Nova York, onde assistiram a um show da Beyoncé. “Meio sem opção, viramos amigas”, brincaram em post recente. Atualmente, comandam juntas o videocast Mil e Uma TrETAS, sobre maternidade.

